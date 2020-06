Stipendium für die USA

Region.Als Juniorbotschafter für Deutschland den American „Way of life“ hautnah erleben und Freunde fürs Leben gewinnen: Das bewährte Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) lässt diesen Wunsch für junge Menschen – in Form eines Stipendiums für Schüler und junge Berufstätige – Wirklichkeit werden.

Jedes Jahr ermöglicht das PPP, ein gemeinsames Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses, dass Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und den USA zehn Monate im jeweils anderen Land verbringen können. Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting unterstützt seit jeher diese Austauschprogramme und kümmert sich persönlich um den Erfolg. Im Wahlkreis verzeichnet er beste Erfahrungen mit der Umsetzung von Austauschprogrammen.

Die Stipendiaten leben in der Regel in Gastfamilien. Schüler besuchen für die Dauer eines Schuljahres eine amerikanische Highschool. Junge Berufstätige nehmen mit dem Programm am Unterricht eines Community Colleges oder einer vergleichbaren Bildungsstätte teil und absolvieren ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb.

Anmeldungen zum Patenschaftsprogramm PPP für das Austauschjahr 2021/22 sind ab sofort bis zum 11. September möglich. Weitere Informationen und Teilnahmebedingen gibt es unter www.bundestag.de/ppp. Auskünfte dazu erteilt auch das Wahlkreisbüro des Abgeordneten Olav Gutting, Telefon 07254/95 79 67. ber

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020