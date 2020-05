Störfälle-Nummer ist selbst „gestört“

Aufgrund von technischen Arbeiten an der Telekommunikationsanlage der Stadtwerke Schwetzingen ist die für Störfälle bekannte Rufnummer 2 44 00 am Donnerstag, 7. Mai, ganztägig nicht erreichbar. „Sollten im Netzgebiet Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt eventuelle Störungen auftreten, steht an diesem Tag die Nummer 06203/40 42 70 der integrierten Leitstelle Rhein-Neckar zur Verfügung“, informiert Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Scholl. Das diensthabende Personal der Leitstelle in Ladenburg, die als Anlaufstelle für alle Notrufe aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis fungiert, ist entsprechend in Kenntnis gesetzt und leitet eingehende Notrufe direkt an den Stadtwerke-Bereitschaftsdienst weiter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.05.2020