Heidelberg/Region.Die Feuerwehrleitstelle Heidelberg hat im Auftrag der Stadt Heidelberg via Katwarn gemeldet, dass es ktuell zu einer technischen Störung der Rufnummer 19222 kommt, mit der Krankentransporte angefordert werden können. In Notfällen wählen Betroffene daher am besten die Notrufnummer 112. An der Behebung des Problems wird bereits gearbeitet, heißt es weiter.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.01.2021