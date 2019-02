Stolz auf Leistungen und langjährige Mitglieder

Jürgen Pfau vom 1. Budo-Club hatte die Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Räumlichkeiten des Restaurants „Rhodos“ nach Oftersheim eingeladen, wo er in angenehmer Atmosphäre als erste Amtshandlung freudestrahlend die obligatorischen Ehrungen vornahm, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Den Reigen führte dabei Gründungsmitglied Karl Rupp an – seit 55 Jahren

...