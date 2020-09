Strafe muss wehtun

Die Zahlen steigen. In Schwetzingen sind es acht aktive Fälle, in Brühl vier und in Hockenheim haben sich derzeit 13 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Kein Grund, panisch zu werden – aber wachsam sollte man sein. Die Lockerungen des Landes Baden-Württemberg sind mit Vorsicht zu genießen – und die Kontrollen der Auflagen sind wichtig, denn die Regeln schützen Menschenleben.

Umso positiver ist die Aussage des Ordnungsamtes, dass viele Bürger mutmaßliche Verstöße bei ihnen melden. Denn nur gemeinsam kann sich die Bevölkerung schützen. Besonders jetzt – wenn viele Menschen aus dem Urlaub zurückkehren.

Und eine Strafe, die muss wehtun. Da reicht kein Schulterzucken, kein „das-ist-aber-ärgerlich“. Jemand, der bewusst gegen die Regeln verstößt, der sollte das spüren. Den Abstand einzuhalten und eine Gesichtsmaske im Supermarkt anzuziehen, das ist kein Hexenwerk. Ja, es ist unbequem und nervig – und manchmal muss man noch mal zurück zum Auto oder Haus, weil die Maske dort vergessen wurde. Aber es ist nur ein Extrakilometer, der die Ausbreitung des Virus hemmt und so Leben rettet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020