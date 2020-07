Straftaten auf tiefstem Stand seit 2014

Nach der Betrachtung der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 für den gesamten Revierbereich (wir berichteten) lohnt auch ein Blick auf die einzelnen Deliktgruppen ausschließlich für den Bereich der Stadt Schwetzingen. Insgesamt ging die Zahl der polizeilichen Straftaten im zurückliegenden Jahr um 51 von 1743 auf 1692 zurück (minus 2,9 Prozent). Das ist der tiefste Stand seit 2014 (1690). Zwischenzeitlich waren es immer deutlich mehr mit dem absoluten Höchststand von 2017 (2108 Fälle).

Die sogenannte Häufigkeitszahl – sie beschreibt die Zahl der polizeilich bekanntgewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner Deliktsarten, errechnet auf 100 000 Einwohner – liegt in Schwetzingen bei 7894 und damit deutlich über dem Schnitt des Rhein-Neckar-Kreises (4415) und des Landes Baden-Württemberg (5184), aber deutlich unter Heidelberg (9117) und Mannheim (10 124).

Erfreulich werteten Revierleiter Martin Scheel und sein Stellvertreter Michael Fahrer bei der Vorstellung der Statistik im Revier den deutlichen Rückgang der Diebstähle – in Schwetzingen waren es 89 weniger als 2018 (minus 15,8 Prozent) und genau 400 weniger als 2015 (874). Wie in Ketsch und Plankstadt ist das Schwetzinger Ergebnis von 2019 der neue Fünfjahrestiefstwert – auch in den Teilbereichen des Wohnungseinbruchs (von 20 auf 14), des KFZ-Aufbruchs (von 22 auf 15) sowie bei den Fahrraddiebstählen (von 137 auf 123).

Gelegenheit macht Diebe

Im Vergleich dazu lagen die Höchstwerte bei Einbrüchen (2016: 46), KFZ-Delikten (2015: 72) und geklauten Drahteseln (2015: 228) enorm höher. Trotz dieser positiven Zahl weisen Scheel und Fischer darauf hin, dass in der jüngeren Vergangenheit im hiesigem Revierbereich verstärkt Autoaufbrüche festzustellen gewesen seien, die durch günstige Tatgelegenheiten befördert wurden – etwa durch sichtbar abgelegte Geldbörsen, Handys oder Notebooks. Durch ein entsprechend umsichtiges Verhalten der Fahrzeugverantwortlichen könne dem zielgerichtet entgegengewirkt werden. Denn Gelegenheit macht Diebe, wie ein altbekanntes Sprichwort sagt.

Eine Steigerung von fünf Fällen auf 22 verzeichnet das Feld „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“. Unter diesem Oberbegriff sind sehr unterschiedliche motivierte Delikte und Begehungsformen zusammengefasst, das Spektrum reicht hier von Fällen sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Signifikant war 2019 ein stark erhöhtes Aufkommen von exhibitionistischen Handlungen (wir berichteten) mit unter anderem acht Fällen in Schwetzingen.

Gutes Wetter auch eine Ursache

Die Gesamtzahl der Körperverletzungen ist in Schwetzingen wie im gesamten Bereich des Polizeireviers im Vergleich zum Vorjahr um 43 gestiegen und erreichte mit 205 Fällen einen neuen Fünfjahreshöchstwert. „Wettermäßig war es ein gutes Jahr, es war viel los“, darin sieht der Revierleiter eine der Ursachen. In der Detailbetrachtung lasse sich der Anstieg ausschließlich dem Bereich der einfachen Körperverletzungsdelikte zuordnen, während die Anzahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen zurückgegangen ist.

Neben einem deutlichen Anteil im Kontext mit den in Schwetzingen traditionell stattfindenden Festen (etwa Fasnachtszug) und der attraktiven Gaststättenszene im Bereich des Schlossplatzes und der Innenstadt sei insbesondere auch ein Anstieg im Bereich der Körperverletzungsdelikte im sozialen Nahraum zu erkennen, erklärte Scheel.

Zusätzlich zu der polizeilichen Strategie, den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Nachtleben durch verstärkte Präsenzmaßnahmen zu begegnen sowie zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bei Veranstaltungen gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Organisatoren in ihrer Verantwortung zu fordern, ist auch der Bereich der „Gewalt im sozialen Nahraum“ seit Anfang dieses Jahres im besonderen Fokus des Polizeipräsidiums Mannheim.

Als eine von zwei Pilotdienststellen in Baden-Württemberg begegnet das Mannheimer Präsidium dem Phänomen der „Gewalt im sozialen Nahraum“ im Zuge des durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration initiierten Pilotprojekts „Hochrisikofälle häuslicher Gewalt“ durch umfängliche Maßnahmen sowohl zur Optimierung der polizeilichen Verfahrensweisen als auch zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit allen zuständigen externen Stellen.

Prävention an Schulen

„Um dem insgesamt hohen Niveau im Bereich der Körperverletzungsdelikte sowie der gesamtgesellschaftlich auch weiterhin feststellbaren Entwicklung zur Anwendung körperlicher Gewalt entgegenzuwirken, wurden und werden darüber hinaus präventive Angebote wie Gewaltpräventionsprogramme an den örtlichen Schulen durchgeführt“, sagten die beiden Beamten.

Positiv sei auch die Entwicklung bei den Raubdelikten. Lediglich drei (2018: 12) wurden registriert. Auch der Oberbereich Gewaltkriminalität, zu dem neben Raub insbesondere auch die gefährliche und schwere Körperverletzung zählt, ging 2019 von 51 auf 41 zurück.

Zwar war in Schwetzingen auch ein Rückgang bei den Sachbeschädigungen festzustellen (von 297 auf 271), es blieb aber auf einem hohen Niveau. „Das ist leider ein gesamtgesellschaftliches Phänomen“, meinte Polizeirat Scheel. Die Straßenkriminalität insgesamt – also neben den Sachbeschädigungen auch die Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte im öffentlichen Raum – war allerdings ein Rückgang von 425 auf 390 (minus 8,2 Prozent) festzustellen.

Bleiben noch die Rauschgiftdelikte, die von 132 auf 103 gesunken sind, und die Vermögens- und Fälschungsfälle, also der Betrugsbereich – hier war eine Steigerung um 22 auf 292 (plus 8,1 Prozent) auszumachen.

Nahezu unverändert ist der Anteil der Nichtdeutschen an den Tatverdächtigen, 2018 waren es 32,0 Prozent, 2019 nunmehr 32,4. Die Kriminalstatistik weist zudem die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge und Asylbewerber für den kompletten Revierbereich mit 83 (minus 14) von insgesamt 1359 ermittelten mutmaßlichen Straftätern.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020