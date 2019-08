Straßenverschmutzer und Kippensünder maßregeln

Was können Senioren für unsere Umwelt tun? Dieser Frage gingen kürzlich Teilnehmer der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus nach. Von den Teilnehmern wurde bestätigt, dass sie selbst oder auch andere Personen im fortgeschrittenen Alter zunehmend bei Einkäufen darauf achten, möglichst wenig Verpackungsmaterial aus Kunststoff mit nach Hause zu nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-AG 60 plus.

Mitgebrachte Taschen oder eigene Tüten werden bereits in vielen Fällen verwendet und es wird bedauert, dass noch viele Waren nur in einer Plastikverpackung erhältlich seien. Immerhin habe sich dass Bewusstsein für die Umwelt schon verbessert, war zu hören.

Dass dies noch nicht für alle Mitbewohner in Schwetzingen zutrifft, werde allerdings täglich auf Straßen der Stadt beobachtet: Oftmals werden Zigarettenkippen oder Verpackungsmaterial achtlos auf den Bürgersteig geworfen oder Hausmüll in städtische Mülltonnen entsorgt. Die AG 60 plus plädiert dafür, dass der städtische Ordnungsdienst hier ein stärkeres Augenmerk auf Umweltsünder werfen möge.

Nein zum Kiesabbau

Darüber hinaus stand das Thema „Kiesabbau am Entenpfuhl“ (wir berichteten mehrfach) zur Diskussion. Hier sollte auf allen Ebenen deutlich gemacht werden, dass es ein Umweltfrevel sei, eine bestehende grüne Lunge platt zu machen, um Baumaterial zu erhalten. „Kein Kiesabbau am Entenpfuhl“ war die einhellige Meinung der SPD-Senioren, heißt es in der Pressemitteilung. wm

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.08.2019