Ein 49-jähriger Mann, der im Staatsorchester spielt. Und ein zumeist geliebtes Instrument, das jedoch zum Beziehungskiller wird. Das ist die Situation, die Patrick Süskind in seinem Monolog „Der Kontrabass“ darstellt. Nun feierte dieses Ein-Personen-Stück im Theater am Puls (TaP) Premiere – mit einem herausragendem Michael Hecht.

Am TaP-Tresen warten die Theatergäste auf den Einlass, bevor plötzlich klassische Musik im Raum ertönt. Michael Hecht steht auf einem Podest. „Egal wie viele Instrumente in einem Orchester spielen, wenn der Bass weg ist, bist du tot.“ So stimmt der Hauptakteur des Abends die Zuschauer auf das Stück, auf die Schwierigkeit eines Orchesters ein. Ein Instrument spielen kann der Musiker, in dessen Rolle Hecht schlüpft, nach eigenen Angaben nicht gut. Nun wird das Publikum im fast ausverkauften Theatersaal auf seine Plätze gebeten und verfolgt das Szenario des etwas geräderten Hechts in seinem zerzausten Anzug auf Schritt und Tritt. Von Null auf Hundert ändert sich die Stimmung des Musikers. Er flucht, er nimmt seine berühmten Kollegen sprichwörtlich auseinander und er lacht, auch über sich selbst. Auf der Bühne befindet sich nichts außer ein Kontrabass, ein Notenständer und ein Stuhl. Minimalismus pur. Hecht ist auf sich allein gestellt, ein Monolog eben. „Ich spiele gerne mit Kollegen, aber alleine auf der Bühne stellt wieder eine Herausforderung für sich dar. Die Interaktion mit dem Publikum ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, da ich nie weiß, wie es reagiert“, sagt Hecht nach der Veranstaltung. Diesmal wird er zufrieden sein: Denn es klappt alles, Spaß und Unterhaltung stimmen.

Unerfüllte Liebe

„Der Kontrabass“ erzählt von der Hassliebe eines Kontrabassisten zu seinem Instrument, „es ist wie mein kranker Onkel – steht nur rum“. Dennoch spielt er gerne im Staatsorchester, da er hier seine Angebetete, die Sopranistin Sarah, immer wieder sieht. Nur: Sie kennt ihn nicht, weiß nicht um seine Gefühle für sie. Zwischen ein paar Flaschen Bier und Beschimpfungen auf Mozart, Schubert und Wagner überlegt der unglücklich verliebte Musiker, wie er auf sich aufmerksam machen kann. Denn seine Angebetete verfolgt ihn bis in seine Träume, in denen er sich selbst dabei erwischt, dass er seinen Kontrabass streichelt und abknutscht. Diese Szenerie auf der Bühne dargestellt, sorgt für ordentlich Lacher. Hecht, der in seiner Rolle natürlich ungern die Fassung verliert, entschuldigt sich immer wieder bei den Zuschauern für sein ab und an unmöglich lautes und skurriles Verhalten. Die Idee, einfach laut ihren Namen zu rufen, bevor das Orchester zu spielen beginnt, zerreißt ihm die Gedanken. „Selbst, wenn ich sie nicht bekomme, ich wäre eine ständige Anekdote in ihrem Leben“ philosophiert er. Ob der schüchterne Musiker überhaupt zu einer solchen Aktion in der Lage wäre? Wohl eher nicht. Oder doch?