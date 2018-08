Streicheleinheiten für Kitze und Ziegen

„Das war heute ein echt schöner Tag!“ Juliane Ott (10) sagte, was alle anderen dachten, war die Fahrt mit der Siedlergemeinschaft Hirschacker zum Wild- und Wanderpark in Silz in der Südpfalz doch ein echtes Schmankerl im Ferienprogramm der Stadt.

Mit 22 Kindern, fünf Betreuern Justine Gasteiger und Adam Birk vom Roten Kreuz sowie einem Bollerwagen, der mit kühlen Getränken bestückt war, damit bei der Hitze der Durst gelöscht werden konnte, ging es in die Pfalz. Gleich nach dem Eingang wurden die Kinder, die mit roten Mützen ausgestattet waren, von einer Ziegenherde begrüßt, die sich gerne streicheln und mit dem gekauften Tierfutter verwöhnen ließen.

Danach ging es zur Wolfsfütterung. Gemeinsam konnten alle beobachten, wie das Raubtierrudel schon vor der Fütterung unruhig über das Gelände schlich. Ein Mitarbeiter des Parks warf die Fleischstücke über den Zaun und die Alphatiere schnappten sich zuerst die besten Brocken, danach balgten sich die übrigen Rudelmitglieder um ihre Portionen.

Vorbei an Pferden, Bisons, einem Gänseteich, einer Uhuvoliere und Wildschweinen ging es zur Damm-und Rotwildwiese. Die zutraulichen freilaufenden Tiere ließen sich von den Kindern füttern, was die „Rotkäppchen“ ganz toll fanden.

Auf dem Rückweg zum Ausgang verteilten einige Kinder Streicheleinheiten bei den Ziegen, andere tobten auf dem großen Spielplatz herum. Nach der Rückkehr im Hirschacker wurde den braven Mädchen und Jungs Würstchen mit Pommes serviert. Das Rote Kreuz hatte zwei kleinere Blessuren zu versorgen. Alle waren sich einig: „Ein rundum gelungener Ferientag!“ rh

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018