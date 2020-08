Streit um Racketclub wird jetzt politisch

Matthias Vogel in der Tennis- und Badmintonhalle, in der ab 2015 rund 250 Flüchtlinge lebten. Der Mavo-Racketclub in der Scheffelstraße ist weiterhin in einem desaströsen Zustand: Der Streit zwischen dem Eigentümer und dem Rhein-Neckar-Kreis über die Schäden durch die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft dauert an.