Streit um Wollfabrik-Courtage vor der Entscheidung

Mannheim/Schwetzingen.Das Zivilklageverfahren um die Zahlung einer Maklerprovision für den Verkauf des Schwetzinger Eventhauses Wollfabrik befindet sich in der vorerst letzten Runde. Für Freitag, 19. Juni, um 9 Uhr hat Richterin Dr. Kattermann die Verkündung des Urteils angekündigt, ohne aber einen Trend zu verraten. Eigentlich war das schon früher erwartet worden, aber bei der Zeugeneinvernahme beim letzten Prozesstag war es zu einer überraschenden Wendung gekommen (wir berichten).

Damals hatte Verkäufer Harald Zimmermann ausgesagt, seine Anwältin habe in einem Schreiben, das im Prozess eine wichtige Rolle spielt, aus Versehen „am 8. Dezember“ geschrieben, obwohl er ihr gesagt habe, sie solle „vor dem 8. Dezember“ schreiben. Der 8. Dezember 2018 war ein Samstag und an diesem Tag wollte Zimmermann den Makler Orhan Ekizi per widerwilligem Handschlag dazu verpflichtet haben, sich mit 25 000 Euro Maklerprovision zufriedenzugeben, statt die im Verkaufsprospekt veranschlagte Courtage von mehr als 100 000 Euro zu verlangen. Da Ekici an diesem Tag aber nachweislich bei einer Familienfeier in Frankfurt war, konnte er ihm am gleichen Tag keinen Handschlag gegeben haben. Die Sache war also wichtig für das jetzige Verfahren. Obwohl Ekicis Anwalt Wolfgang Gössmann einen Antrag auf Vereidigung Zimmermanns gestellt hatte, den die Richterin ablehnte, handelt es sich damit um eine offensichtlich wahrheitswidrige Aussage Zimmermanns vor Gericht, die weiterverfolgt werden könnte.

Denn die 56-jährige Rechtsanwältin aus Mannheim war jetzt vorgeladen und sagte klipp und klar: „Was Herr Zimmermann da gesagt hat, ist nicht richtig. Das Schreiben war von ihm selbst so formuliert worden. Ich habe es in diesem Punkt nicht verändert, sondern lediglich ausformuliert, geprüft und offiziell verschickt“, sagte die Anwältin und überführte so ihren eigenen Mandaten der uneidlichen Falschaussage.

Auf das jetzige Verfahren dürfte sich das am Ende auch auswirken, es entwertet leider die ganze Zeugenaussage Zimmermanns, der ja auch gesagt hatte, dass Ekici ihm zweimal in die Hand versprochen habe, mit einer niedrigeren Maklerprovision einverstanden zu sein. Und das hat er eben mit besagtem Schreiben am Ende auch schriftlich dem Käufer der Wollfabrik bestätigt – mit besagtem Datumsfauxpas.

Kaufvertrag stand in Frage

Die Anwältin hat dann auch interessant beschrieben, wie die notarielle Beglaubigung des Kaufvertrages, zu dem Verkäufer und Käufer eigens nach Berlin gereist waren, auf Messers Schneide gestanden hatte, weil die Sache mit der Maklerprovision nicht abschließend geklärt war. Schon früh habe sie im Juni und Juli 2018 ihren Mandanten darauf aufmerksam gemacht. Dieser habe auch bei ihr nachgefragt, ob er denn verpflichtet sei, etwas zu bezahlen, falls Käufer Joachim Schulz das nicht tue. Das verneinte sie, wusste aber aus Telefonaten mit Ekici, dass dieser um die Zahlung bangt. Zurecht, denn bei einem Anruf des Berliner Notars habe dieser ihr gegenüber angekündigt, dass der Kauf nicht zustande kommen werde, wenn Ekici weiter im Spiel sei. Schulz werde diesem keine Provision bezahlen.

„Ich hatte den Eindruck, dass die beiden sich gegenseitig helfen wollten, aber das vertrauliche Verhältnis untereinander verhinderte, dass das Geschäftliche klar vom Privaten getrennt wurde.“ Noch am 7. Dezember, also wenige Tage vor Vertragsabschluss seien Schulz und Zimmermann in ihrer Kanzlei gewesen und zeigten sich darüber einig, dass Ekici nur am Anfang des Geschäftes involviert gewesen sei und er deshalb mit 25 000 Euro zufrieden sein müsse.

Auf Nachfrage von Rechtsanwalt Gössmann sagte die Anwältin aber auch aus, dass Ekici selbst ihr gegenüber nie die Summe von 25 000 Euro als angemessene Provision genannt habe. Zimmermann hatte ihr jedoch erzählt, dass Ekici ihm versprochen habe, diese Summe schriftlich zu bestätigen – aber als diese Bestätigung auch bis Anfang Februar 2019 nicht eingetroffen war, verlangte Käufer Schulz besagte schriftliche Aussage von Zimmermann, die die Anwältin offiziell auf Papier bannte.

Am Ende wurde auch bei diesem fünften Prozesstag deutlich, wie wichtig es ist, Freundschaften und Geschäfte zu trennen. Denn sobald einer aus freundschaftlichen Mittagessen und fröhlichen Kaffeerunden aussteigt, wird es mit Absprachen, die nur mündlich getroffen werden, schwierig. Ein schriftlicher Maklervertrag, die Fixierung der weiteren Schritte, ein klärendes Gespräch mit allen Beteiligten, das hätte rechtzeitig viel bewirken können und alle hätten dann genau gewusst, was sie zu tun haben. Jetzt beschäftigt die Wollfabrik, eine wichtige Kulturlocation in Schwetzingen, das Landgericht und es wird viel schmutzige Wäsche gewaschen in der Stadt. Am Ende schadet das womöglich allen Beteiligten in ihrer Reputation.

Hört man sich in Schwetzingen um, dann sind viele Bürger verwundert über den Streit. Wer selbst schon Immobilien gekauft hat, fragt sich, um was es geht, denn da steht von Anfang an die Provision fest und der Makler macht einen Vertrag mit dem Zahlungspflichtigen. Aber bei Gewerbeeinheiten und größeren Objekten kommt es durchaus vor, dass über die Höhe der Provision verhandelt wird. In der Regel aber im Voraus und mit Unterschrift. Deshalb muss Richterin Kattermann jetzt entscheiden, ob der Vertrag zustande kam oder nicht – am 19. Juni.

