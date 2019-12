Stubenmusik beim Weihnachtskonzert

Der Sängerbund lädt am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, zu seinem 51. Weihnachtskonzert bei Kerzenschein in die evangelische Stadtkirche ein. Dieses Mal werden unter dem Motto „Es wird schon gleich dunkel“ alpenländische Weihnachtslieder von den beiden Chorgruppen dargeboten. Musikalische Begleitung kommt von der Stubenmusik-Gruppe des Bayernvereins Heidelberg mit Zither, Hackbrett und Gitarre, sowie von Valentina Batura an der Zymbal, einem Konzertinstrument und die weißrussischen Variante des Hackbretts.

Die Musiker werden auch solistisch zu hören sein. Die Gesamtleitung des Konzertes liegt in den Händen von Chorleiterin Elena Spitzner.

Im Anschluss an das Konzert treffen sich Publikum und Mitwirkende zum gemütlichen Ausklang im Lutherhaus, bei dem auch eine kleine Speisekarte angeboten wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.12.2019