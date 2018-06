Studien rund um die Fitness

Anzeige

Dass regelmäßiger Sport etwas für alle Sinne sein kann, dafür ist neben der Betätigung in der Natur und im Verein das Fitnessstudio ein Beispiel. Schwetzingen ist ja so etwas wie das Mekka in der Region und Ausgangspunkt für die unterschiedlichsten Möglichkeiten dieser Art, nicht nur der „körperlichen Ertüchtigung“ zu frönen. Die Bandbreite geht vom althergebrachten Muskel-Hardcore-Training über die Wellness-Oasen mit diversen Kurs- und Sportangeboten, bis zu den rehamedizinisch unterlegten Studios, so dass sich jeder nach seinen Ansprüchen und Notwendigkeiten betätigen kann.

Besucht man regelmäßig „sein“ Studio, erlebt man neben dem Sport auch einen eigenen kleinen Kosmos. Wie im richtigen Leben verhalten sich die Sportfreunde ganz unterschiedlich: Es gibt die Still-vor-sich-hin-Trainierer, häufig mit Kopfhörer und straff ihr Pensum absolvierend. Dazu als Kontrast die Geselligen, die jeden mit einem fröhlichen „Hallo“ oder „Buon giorno, tutto bene?“ begrüßen, an manchen Tagen ist das in meinem Studio ein geflügelter Begriff.

An den Geräten gehen die Unterschiede weiter: Während die einen sich zwischendurch auch immer wieder mal unterhalten und über dies und das reden, ziehen andere mit hochrotem Kopf, Stöhnen und Schnaufen ihr Pensum durch. Aber auch das ist die kleine Welt des Studios, man lässt jedem seine Vorlieben, nur die Trainer mischen sich manchmal korrigierend ein.