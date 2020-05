Stunde der Gartenvögel steht an

Die Stunde der Gartenvögel findet in Deutschland von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Mai, schon zum 16. Mal statt. Der Nabu Schwetzingen und Umgebung ruft dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. „Unsere Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Über das große Interesse an der heimischen Natur freuen wir uns sehr“, so Dr. Gerhard Stelz vom Nabu-Ortsverband. „Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse.“

In diesem Jahr erwarten die Ornithologen des Nabu die neuen Gartenvogeldaten mit besonderer Spannung und Sorge. „Eine der häufigsten und beliebtesten Arten, die Blaumeise, ist derzeit in Teilen der Republik durch ein auffälliges Massensterben aufgrund einer bisher unbekannten Krankheit bedroht“, sagt Dr. Stelz. Die Zählung im Mai wird uns Auskunft darüber geben, ob sich dies in den Bestandstrends der Blaumeisen in den besonders betroffenen Gebieten widerspiegelt, vielleicht auch in der Kurpfalz.“

Die Natur schätzen gelernt

Viele Menschen haben in den letzten Wochen während der Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie die Blaumeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren. „Wir hoffen, dass sich dies in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt“, so Dr. Gerhard Stelz. Der Naturschutzexperte rät: „Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet machen.“

Und so funktioniert’s: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden kann. Die Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800/1 15 71 15. Meldeschluss ist der 18. Mai. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.05.2020