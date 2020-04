Stunde des Netzes

Wer hätte sich das noch vor ein paar Wochen vorstellen können? Das Zitat aus einer Erklärung der Bundesregierung „Wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichten“ als Hauptschlagzeile in dieser Zeitung. Es ist nicht allzu lange her, da wurde von Politikern und Sozialwissenschaftlern und in vielen Meinungsbeiträgen darauf hingewiesen, dass es für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft und unseres Lebensumfeldes wichtig ist, dass wir möglichst viel persönlich miteinander im Kontakt sind. Ob in Vereinen, durch Freundetreffen oder mit Sport- und kulturellen Events. Das Gegenmodell der draußen aktiven Menschen ist der „Nerd“. Je nach (spöttischer) Betrachtung ein hochintelligenter, meist mit dem Computer sein Leben teilender und sich aus Pizzakartons ernährender, sozialer Einzelgänger. Seine Welt erschließt sich ihm hauptsächlich im Netz.

Mit all den einseitigen Beeinflussungen, etwa von Hetzkampagnen, die nicht mehr durch unterschiedliche Kontakte von „Angesicht zu Angesicht“ hinterfragt werden. Andererseits sind die Nerds auch die notwendigen Spezialisten für unsere digitale Zukunft. Ob nun spöttisch oder anerkennend, den Typus aus seiner „Isolation“ herauszuführen in ein persönliches Miteinander, war die immer wieder in Angriff genommene Herausforderung. Jetzt sind wir plötzlich aufgefordert, öffentliche Räume mit größeren Menschenansammlungen zu meiden und nur ganz eingeschränkt persönliche Treffen zu haben. Werden wir nun alle zu Nerds? Sicher wird das Netz im Alltag für uns alle mehr Bedeutung bekommen. Aber vielleicht gelingt es durch die jetzige Ausnahmesituation, auch in den „sozialen Netzwerken“ ein positives Miteinander zu erreichen. Hoffnungsvolle Anzeichen gibt es zuhauf, etwa bei denen man sich zu Gesängen am Fenster oder Beifallskundgebungen für die medizinischen Helfer verabredet. Hashtags wie #Nachbarschafts-challenge erreichen auch viele Jüngere und setzen ein schönes Zeichen. Möge dieses die Krise überstehen und bleiben.

