Sturm lädt Strobl zum Dialog ein

Region.Auf Einladung des CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm kommt Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag, 19. November, zu einem Blaulichttreffen nach Schwetzingen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage muss es aber digital stattfinden.

Strobl informiert über die aktuellen Maßnahmen der Landesregierung für die Blaulichtorganisationen, so hat er erst kürzlich eine Gesetzesvorlage „Zur Stärkung der Rechte der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungsschutz“ ins Kabinett eingebracht. Hierbei geht es um Verbesserungen für die ehrenamtlichen Helfer, beispielsweise zur Freistellung am Arbeitsplatz, zu Verdienstausfällen oder um die Landesbeteiligung bei Ausbildung und Ausstattung.

Nach einer kurzen Ansprache stellt sich Innenminister Strobl den Fragen der Blaulichtorganisationen. Wer Fragen an den Innenminister hat oder teilnehmen möchte an der Übertragung ab 20 Uhr, sendet eine E-Mail an sturm@andreas-sturm.com. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.11.2020