Sturmtief „Fabienne“ beschäftigt Feuerwehr

Das Sturmtief „Fabienne“ beschäftigte am Sonntag die Schwetzinger Feuerwehr. Um 17.21 Uhr löste die Leitstelle Rhein-Neckar für die Einsatzkräfte Gesamt-Hilfeleistungsalarm aus, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unwetterlage, Wache besetzen, Mail- und Faxeingang prüfen“, so die Meldung.

In der Folge kamen in der Feuerwache die Alarmmeldungen an, die entsprechend abgearbeitet werden mussten. Weitere Meldungen kamen in der Folgezeit auch durch Polizei beziehungsweise die Bevölkerung selbst. Bäume und Äste, welche die Straße blockierten, mussten zersägt und beiseite geräumt werden. Die Feuerwehr rückte hierzu in den Schälzigweg, die Keplerstraße, die Kleinen Krautgärten und die Friedrichstraße.

Weiter wurde der Trupp mit der Drehleiter nach Brühl gerufen, wo an der Schutzengelkirche Dachziegel lose waren - eine Gefahr, die schnell gebannt werden musste. Auf auf der Kollerstraße (L 630) musste ebenso ein Baum weggeräumt werden.

In Schwetzingen war die Feuerwehr mit der Drehleiter an der Brückenauffahrt im Bereich der Herzogstraße gefordert, dort musste ein großer Ast entfernt werden. Auch im Bereich Bruchhäuser Straße hing ein Ast auf die Fahrbahn. In der Mannheimer Straße richteten die Einsatzkräfte einen umgestürzten Bauzaun wieder auf und beschwerten ihn.

Auch wurde gemeldet, dass an der Südtangente das Wasser auf der Fahrbahn stehen würde, was allerdings keinen Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Wichtige Punkte im Stadtgebiet wurden kontrolliert. Ein aufgedrücktes Dachfenster an einer Schule wurde gemeldet, was an den Zuständigen weitergeleitet wurde. Sperrmüll, den der Wind auf der Straße verteilte, wurde im Schälzigweg vorgefunden und beseitigt. Am Rondell hing ein Verkehrstransparent in einem Baum und in der Grenzhöfer Straße drohte eine große Werbetafel auf den Gehweg zu stürzen, die entsprechend beseitigt wurde. Die Feuerwehr Schwetzingen war somit mit 16 Einsätzen aufgrund des Sturmtiefes beschäftigt. ma

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018