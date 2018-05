Anzeige

Meist werden sie nur als lautlose Schatten wahrgenommen, wenn sie auf ihrer wilden Hatz nach Insekten vorbeihuschen. Die Rede ist von Fledermäusen, einer der geheimnisumwittertsten und faszinierendsten einheimischen Tiergruppen.

Der Nabu Schwetzingen und Umgebung will den Tieren nachspüren und lädt am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr zu der Exkursion „Jäger der Nacht“ in den Schwetzinger Schlossgarten ein. Der Treffpunkt wird am Dreibrückentor in den Lindenstraße sein. Bei Regen fällt die Exkursion aus. Das Mitbringen einer Taschenlampe ist empfehlenswert. zg