Anzeige

Jetzt wird die Verkehrsinsel vor der Südstadtschule zurückgebaut. Die Arbeiten sollen in den Pfingstferien stattfinden, eine Straßensperrungen sei nicht nötig, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Ab Dienstag, 22. Mai, beginnt der Rückbau der Verkehrsinsel an der Ecke Karlsruher-/Kolping-/Moltkestraße. Durch den Rückbau ist dann wieder ein Linksabbiegen von der Karlsruher in die Moltkestraße möglich. Der Verkehr kann während der etwa einwöchigen Bauphase in beiden Richtungen fahren, allerdings ist mit Behinderungen zu rechnen. Die Bauarbeiten umfassen den Abbau der Verkehrsinsel und anschließende Asphaltarbeiten. Markierungsarbeiten folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Der Rückbau ist Teil der vorbereitenden Arbeiten zur Einrichtung einer Süd-Nord Fahrradverbindung. / zg