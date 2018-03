Anzeige

Gut gelaunt starteten zahlreiche Mitglieder und Gäste der Aktiven Frauen Hirschacker zu einem Ausflug zur Marzipan-Manufaktur nach Weilbach im Odenwald.

Gestärkt nach einem Mittagessen in die Gaststätte „Brauerei Etzel“ in Amorbach ging’s nach Weilbach. Hier wurden die Damen vom Inhaber der Firma und Konditormeister Gerd Zuber empfangen. Zuber erzählte, dass die Odenwälder Marzipankonditorei seit 40 Jahren besteht, 80 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Beim Rundgang erklärte er, dass die Rohmasse hauptsächlich aus gemahlenen Mandeln und Zucker besteht. Nur beste Rohstoffe würden verwendet: Die Mandeln wachsen in Kalifornien, die Marzipanrohmasse werde aus Frankreich geliefert. Die Weiterverarbeitung erfolge maschinell. In Handarbeit wird eine Vielzahl feiner Marzipankreationen hergestellt. Im Programm sind 1000 Teile. Nach der Führung besuchten die Damen die Marzipanwelt, die alle begeisterte. Hier konnte nach Herzenslust gekauft werden. Zurück ging’s über Amorbach, wo im Café „Schlossmühle“eingekehrt wurde. gb