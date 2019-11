Süßes für Richtigparker

Die Stadt Schwetzingen beteiligt sich an der Mitmachaktion zum Thema „ruhender Verkehr“ der Verkehrssicherheitskampagne „Vorsicht – Rücksicht – Umsicht“. Mit der Aktion sollen Verkehrsteilnehmer über die häufig unterschätzten Gefahren, die durch das Falschparken oder Halten von Fahrzeugen entstehen, aufgeklärt und informiert werden. Besonders, wenn falsch geparkte Fahrzeuge anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht nehmen, sind Unfälle vorprogrammiert.

Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes verteilen deshalb im Aktionszeitraum vom 2. bis zum 13. Dezember ein süßes Dankeschön an alle, die ihr Auto an kritischen Stellen richtig geparkt haben und dadurch helfen, Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Falschparker werden hingegen mit einem Flyer für gefährliche Halte- und Parksituationen sensibilisiert. So wird das Thema Verkehrssicherheit im ruhenden Verkehr breit transportiert.

2019 hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg seine mehrjährige Verkehrssicherheitskampagne gestartet. Jährlich steht ein anderes Schwerpunktthema im Mittelpunkt, im Kampagnenjahr sind es jetzt die Unfälle im ruhenden Verkehr. Die Kampagne macht auf wichtige Sicherheitsthemen aufmerksam, klärt über Fakten auf und gibt konkrete Tipps für Verhaltensänderungen: Damit die Teilnahme am Straßenverkehr in Baden-Württemberg sicherer wird. zg

