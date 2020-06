Super Angebote zum „Midsommar“

Jedes Jahr an dem Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni feiert Schweden „Midsommar“, wie die Sommersonnenwende dort genannt wird. Für sie ist dieser längste Tag des Jahres das zweitwichtigste Fest im Jahr, das in der Regel mit einer Party im Freien, einem Tanz um den „Midsommar“-Baum und vielen schönen Blumenkränzen im Haar gefeiert wird. Und mit der Sommersonnenwende 2020 gibt es Neuigkeiten bei „lyksjø“, dem skandinavischen Concept Store in der Heidelberger Straße 2.

Zum einen wird beim großen „Midsommar“-Sale das Lager leergeräumt, um Platz für neue Produkte zu schaffen. Dazu wird es ab Samstag, 20. Juni, für zwei Wochen bis zum 4. Juli tolle Schnäppchen aus den Bereichen Wohn- und Modeaccessoires geben – natürlich nur solange der Vorrat reicht. Angeboten werden einzelne Artikel, aus aktueller oder Vorjahreskollektionen, wie schöne Kerzen und Kerzenständer, Teelichthalter, Vasen, Übertöpfe, Outdoor-Tabletts, aber auch Spielwaren, Schals und Schmuckstücke. Super einfach werden die Produkte mit farbigen Punkten markiert, bei der jede Farbe für einen Preis steht – los geht’s bereits ab 3 Euro.

„Mit unserem ,Midsommar‘-Sale haben unsere Kunden die Gelegenheit, attraktive Schnäppchen zu machen, für sich selbst oder als besonderes Geschenk. Wir haben hier vor allem Einzelteile im Angebot, die zum Beispiel durch andere Farben ersetzt worden sind. Aber auch hier gilt: nur solange der Vorrat reicht“, erklärt Geschäftsinhaberin Sabrina Kube.

In der Heidelberger Straße 2 ist in den letzten Tagen noch neue Sommermode von allen Marken in den Größen 36 bis 54 eingezogen. Herrliche Caprihosen, Oberteile aus Leinen oder Modal sowie luftige Sommerkleider und trendige Jumpsuits warten auf ihre Trägerinnen. Die Auswahl an Farben und Schnitten lässt auch für diesen Sommer keine Wünsche offen. Passend zur Pantonefarbe des Jahres „Classic Blue“ bietet „lyksjø“ wunderschöne Oberteile in herrlichen Blautönen. Aber auch kräftige Farben wie Gelb, Lachs, Rot oder Khaki dominieren die Farbpalette. „Wir haben wunderschöne neue Teile im Sortiment, die beim bloßen Anblick schon gute Laune machen. Vor allem die Caprihosen, in rosa, dunkelblau und rot in der beliebten und bewährten Qualität sind der absolute Favorit bei unseren Kunden. Sie sind herrlich zu kombinieren und bequem zu tragen“, berichtet Miriam Hohmann.

Finnische Waren sind ein Hit

Die neue Marke Lapuan Kankurit ergänzt schon seit dem Frühjahr mit hochwertiger Tischware das Programm bei „lyksjø“ und aufgrund der hohen Nachfrage wurde jetzt für Nachschub gesorgt. Die finnische Weberei fertigt wunderschöne Tischläufer, Servietten, Geschirrtücher sowie Schürzen aus Leinen oder Leinen-Baumwollmischungen in höchster Qualität. Das Leinen wird speziell verarbeitet und ist besonders weich, knitterfrei, saugstark und bei 60 Grad waschbar. Merkmale, die man bereits bei der ersten Berührung spürt und eine Qualität, die sofort ins Auge fällt. Passend für den Sommer gibt es tolle neue Modelle, in herrlichen Farben und Mustern, die eine schöne Gemütlichkeit in Wohn- oder Esszimmer zaubern. mh

