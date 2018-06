Anzeige

Klassik und Rock als Symbiose

Bis zur badischen Quote von drei Ereignissen, die eine Tradition begründet, ist es noch ein Stück Weg. Aber der Auftakt mit Freddy Wonder war in den Augen Pöltls vielversprechend. Die Symbiose der legendären Combo mit den Frankfurter Sinfonikern geriet zum genialen Musikereignis. Die Mischung aus Rock, Pop und Klassik rund um Songs wie „License to kill“, „Non, je ne regrette rien“, „Love of my live“, „You raise me up“, Salty dog“ oder „Music“ erwies sich als zielführend. „Ohne Umwege direkt ins Herz.“

Für alle, die das Konzert im ausverkauften Theater erlebt haben, eine fantastische Erinnerung und für alle anderen einfach super Musik.

