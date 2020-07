Susanna Frey übernimmt Vorsitz

„Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Gesundheit ist alles!“ So lautet das Motto der neuen Präsidentin des Lions Club Churpfalz Susanna Frey – passend zur beginnenden Amtszeit inmitten der Corona-Krise. Denn, so Frey, Gesundheit sei das höchste Gut und eine unverzichtbare Basis für Unterstützung, Heilung und Mitmenschlichkeit – gerade in unsicheren Zeiten wie diesen.

Lange sah es nicht danach aus, dass die traditionelle Amtsübergabe in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden konnte. So verliefen die letzten Zusammenkünfte wie bei vielen Clubs über digitale Kanäle, heißt es in einer Pressemitteilung. Umso schöner war es, dass sich die Lions-Damen jetzt wieder wie gewohnt in geselliger Runde im Restaurant „Grenzhof“ zur feierlichen Amtsübergabe treffen konnten.

Aufgrund der Corona-Pandemie verlief das Lions-Jahr anders als ursprünglich von der scheidenden Präsidentin Anne Funder geplant. Zwar konnte der Weihnachtsmarkt 2019 noch wie geplant stattfinden, aber alle sonstigen Beteiligungen an Festen wie dem Mannheimer Kinderfest sowie die geselligen Clubabende und Ausflüge mussten – wie so viele Veranstaltungen in diesem Frühjahr – abgesagt werden.

Susanna Frey dankte ihrer Vorgängerin Anne Funder sowie ihrer neuen Vizepräsidentin Corinna Ziegler-Naewie für die Unterstützung im Vorfeld der Amtsübernahme. Für das kommende Lions-Jahr stellte sie ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Gesundheit vor und dankte allen Mitstreiterinnen für die Treue zum Club in diesen unsicheren Zeiten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.07.2020