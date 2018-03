Anzeige

Der Kunstverein initiiert eine neue Ausstellung. „Playground – 20 Jahre Fotografie“ lautet deren Titel. Darin zeigt die in Mannheim lebende Fotografin Susanne Neiss ihre Arbeiten aus den zurückliegenden 20 Jahren. Die Vernissage ist am Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr im Palais Hirsch.

Neiss fotografiert in klassischer Manier, das heißt, meist analog und nicht digital. Ihr Interesse gilt den eher marginalen Motiven der Realität, den zufälligen Spiegelungen in Glas oder Wasser, den ästhetisch reizvollen Strukturen und Farben im Detail. So entstehen poetisch gefärbte Bilder, die mit einer lyrischen Wahrnehmung der Welt auch eine innere Bildwelt offenbaren. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. zg