Swing mit dem „Cool Cats Orchestra“

Es ist mittlerweile schon eine Tradition: Immer am 30. April, dem „International Jazz Day“ gibt es eine Ballroom Night der Jazzinitiative Schwetzingen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 30. April, 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr, im Lutherhaus, Kleine Planken, statt.

Wie in den vergangenen Jahren sorgt das „Cool Cats Orchestra“ unter der Leitung von Rick von Bracken für grandiosen Big-Band-Swing, bei dem keine Füße stillstehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Tanzbegeisterte von nah und fern, jung und alt, kommen auf ihre Kosten, wenn die Big-Band loslegt: von Swing bis Jive, von Standardtänzen bis Soul und Pop ist alles dabei. Sänger Klaus Meggle und Sängerin Claudia Böhmer bezaubern mit ihren fantastischen Stimmen das Publikum, heißt es weiter, denn es verspreche ein vergnüglicher Abend mit toller Musik zu werden. Auch mit Tanzpaaren, die mit authentischen Outfits aus den 1940er Jahren Modetänze der damaligen Zeit aufs Parkett legen, sei zu rechnen. Wie es in der Mitteilung heißt, soll mit Swing, Pop, Jive, Standards und Latin in den Mai „geswingt“ werden kann.

Tickets im Kundenforum

Eintrittskarten für die Veranstaltung der Jazzinitiative gibt es im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz, unter Telefon 06202/1 27 65 56 und per Mail an clam29@gmx.de. Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) und an der Abendkasse 25 Euro (ermäßigt 20 Euro). Eine Tischreservierung wird empfohlen.

Die Jazzinitiative spendet auch dem Kulturparkett Schwetzingen wieder acht Tickets für Menschen, die sich sonst eine solche Veranstaltung nicht leisten könnten. Ab sofort sind die Tickets dort erhältlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019