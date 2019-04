Swingend in den Wonnemonat

Die Schwetzinger Jazzinitiative bittet zusammen mit dem legendären „Cool Cats Orchestra“ aufs Parkett: Am Dienstag, 30. April, geht’s um 21 Uhr im Lutherhaus mit dem „Swing in den Mai“ los. Das Beste: Für die „Ballroom Night“ am internationalem Jazz-Tag verlost unsere Zeitung dreimal zwei Freikarten.

Es ist mittlerweile schon eine Tradition: Immer am letzten Apriltag, dem „International Jazz Day“, gibt es eine „Ballroom Night“ der Jazzinitiative Schwetzingen. Wie in den vergangenen Jahren sorgt auch diesmal das „Cool Cats Orchestra“ unter der Leitung von Rick von Bracken für grandiosen Big-Band-Swing, bei dem keine Füße stillstehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Jazzinitiative.

Tanzbegeisterte von Nah und Fern und aus jeder Generation kommen auch an diesem Abend im Lutherhaus auf ihre Kosten, wenn die beliebte Big Band loslegt: Von Swing bis Jive, von Standardtänzen über Latin bis hin zu Soul und Pop ist alles dabei. Sängerin Claudia Böhmer und Sänger Klaus Meggle bezaubern mit ihren fantastischen Stimmen das Publikum – die grandiose Band steht für knalligen Sound. Auch wer nicht tanzen möchte, ist hier zum Zuhören und Zuschauen bestens aufgehoben. Denn in den Jahren zuvor waren immer wieder Tanzpaare in authentischen Outfits aus den 1940er Jahren dabei, die die Modetänze der damaligen Zeit draufhatten. Das wird dieses Mal sicher nicht anders sein.

Unsere Zeitung verlost dreimal zwei Freikarten für diesen Abend. Senden Sie uns bis Mittwoch, 17. April, 12 Uhr, eine E-Mail mit Betreff: „Tanzabend“ an sz-gewinnspiel@ schwetzinger-zeitung.de. Bitte Namen und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück! zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019