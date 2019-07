Swingend in die Pause

Mit einem außergewöhnlichen Konzert verabschiedet sich die Wollfabrik in eine kurze Sommerpause. Das Blue Sky Orchestra lässt am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Swing-Hits in frischem Glanz erstrahlen.

Die Gäste erwartet eine energiegeladene, unterhaltsame und stimmungsvolle Swing-Show, die Jazz-Liebhabern mehr bietet, als die reinen Sinatra-Shows oder die Las-Vegas-Rat-Pack-Aufführungen. Selbstverständlich gehören die Hits dieser berühmten Swing-Performer in jedes Swing-Konzert. Neben Sänger und Frontmann Bob Dawn ist in dieser Showreihe auch die einzigartige Caroline Mhlanga mit von der Partie, die mit ihrer Ausnahmestimme und charmanten Bühnenpräsenz den Abend auf ein zusätzliches Level hebt. zg

