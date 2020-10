Sympathische Pilzköpfe bringen die 1960er zurück

Wer hätte gedacht, dass die Beatles – nach ihrem Kurzaufenthalt 1966 im Bahnhof – noch einmal nach Schwetzingen kommen? Und doch stehen sie jetzt auf der Bühne in der Wollfabrik – mit ihren Pilzkopf-Frisuren, originalen Vox-Verstärkern, den charakteristischen schwarzen Anzügen und stimmen „Love me do“ an. Zugegeben: Auf den zweiten Blick sehen „The Quarrymen Beatles“ dann doch nicht genauso

...