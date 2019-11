Systematisch jüdisches Leben in der Stadt zerstört

Ein Spaziergang durch die kurfürstliche Residenz mit dem Politologen Frank-Uwe Betz ist kein Vergnügen. Von Flanieren kann nicht die Rede sein. Dafür ist die historische Last, die dieser Mann am Tag der Reichspogromnacht präsentiert, einfach zu groß. In der Nacht vom 9. auf den 10. November machte sich ein Mob aus Bürgern und Nationalsozialisten auf und begann systematisch jüdisches Leben in

...