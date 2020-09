Tabuthema brechen und frühzeitig Hilfe suchen

Wenn die eigene Mutter ihr Kind nicht mehr erkennt. Und auch nicht ihren Ehemann. Sie weiß überhaupt kaum noch, wo ihr der Kopf steht: Ihre Gedanken sind durcheinander. Die Puzzleteile in ihrem Kopf finden nicht mehr zusammen.

Um die 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind von Demenz betroffen, die meisten davon sind Alzheimer-Patienten. Noch immer werden die Themen Demenz und Alzheimer oft verschwiegen oder verdrängt. „Demenz – wir müssen reden“ lautet deshalb das Motto des Weltalzheimertags, der jährlich am 21. September stattfindet.

An diesem Tag soll die Aufmerksamkeit auf Betroffenen und ihren Angehörigen liegen. Allen steht eine große Herausforderung bevor, nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Welche Unterstützung kann ich beantragen? Wer hilft mir, meine Angehörigen zu pflegen? Wie muss ich mit der dementen Person umgehen?

Schwetzingen hat gutes Netzwerk

Erstanlaufstelle bei all diesen Fragen ist in Schwetzingen das Generationenbüro der Stadt. Die Mitarbeiter beraten und vermitteln an entsprechende Ansprechpartner. Eine davon ist Heike Wies, die Leiterin der Pflegestation des Kirchlichen Pflegdienstes Kurpfalz. Sie kümmert sich unter anderem um die Tagespflege und Betreuung sowie um Plätze in entsprechenden Wohnanlagen.

Für Spielenachmittage, gemeinsames Singen, das Demenz-Café und Ausflüge ist Monika Theilig von der Nachbarschaftshilfe Schwetzingen/Plankstadt zuständig. Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen außerdem im Haushalt, versorgen Pflegebedürftige, gehen einkaufen und bringen Essen – je nachdem, was gebraucht wird. „Wir haben hier in Schwetzingen ein gelebtes Netzwerk. Wir arbeiten alle eng zusammen und kennen uns gut“, sagt Nicole Blem mit Blick auf Monika Theilig und Heike Wies. Die drei sind ein eingespieltes Team, mehrfach im Jahr setzen sie sich zusammen und diskutieren über Veränderungen und neue Lösungen – jede bringt Eindrücke aus ihrem Bereich mit.

Viele trauen sich nicht

Sich über Betreuungsangebote zu informieren und Hilfe zu holen ist ein wichtiger, erster Schritt. Den zu gehen, ist aber nicht immer leicht, erklärt Nicole Blem: „Viele Angehörige suchen sich oft keine oder erst zu spät Hilfe, weil Demenz immer noch ein Tabuthema ist. Einige schämen sich oder trauen sich nicht, ihre Liebsten in andere Hände zu geben. Dabei ist es wirklich wichtig, dass sich die Angehörigen möglichst früh Hilfe suchen und nicht erst, wenn sie schier unter der Belastung zusammenbrechen.“

Vertrauen spielt eine wichtige Rolle. Gerade ältere Menschen pflegen sich oft bis ins hohe Alter gegenseitig, obwohl das eine immense Last ist. Das Eingeständnis, auf Hilfe von außen angewiesen zu sein, kostet viel Überwindung und Ehrlichkeit mit sich selbst. „Außerdem bleibt die Frage, was passiert, wenn die pflegende Person selbst krank ist oder ausfällt“, verdeutlicht Nicole Blem und ergänzt: „Von heute auf morgen ohne jegliche Kontakte eine Pflege für einen Demenz-Patienten zu organisieren, ist schwierig. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen frühzeitig melden und sich zumindest bei uns informieren.“

Eines der Schwetzinger Betreuungsangebote ist zum Beispiel das „Café Vergissmeinnicht“. Dort können Demenzkranke Kaffee trinken, plaudern und Spiele ausprobieren – die Angehörigen hingegen haben ein paar Stunden Zeit für sich selbst. Ein Fahrdienst holt Betroffene direkt von zu Hause ab, so werden die Pflegenden in dieser Zeit rundum entlastet. Es ist wichtig, dass Angehörige in der Sorge und Pflege für den Liebsten, sich selbst nicht vernachlässigen.

Mit ein paar Stunden Entlastung die Woche ist schon mal ein wichtiger Schritt getan – und eine erste Hemmschwelle überwunden. Wenn man bereits solche Betreuungsangebote nutzt, ist es außerdem hinterher oft leichter, weitere Hilfe zu beantragen. „Wir unterstützen und beraten auch beim Ausfüllen von Pflegeanträgen und helfen bei der Bürokratie, die auf die Angehörigen zu- kommt“, erklärt Monika Theilig. Die Kosten für die Betreuungsangebote werden außerdem von den Pflegekassen erstattet.

Berührungsängste abbauen

Neben dem Demenz-Café gibt es noch viele weitere Angebote: Gemeinsames Singen, Bewegen oder Ausflüge unternehmen. Die Betreuungsgruppe kooperiert außerdem mit dem Privatgymnasium Schwetzingen. Die Schüler helfen zum Beispiel im Demenz-Café und lernen, Berührungsängste abzubauen.

Besonders die Biografie ist bei der Arbeit mit Demenz-Patienten enorm wichtig. Denn einige Patienten haben tiefsitzende Traumata. Falls den Pflegenden bestimmte Trigger nicht bekannt sind, kann es sein, dass sie unabsichtlich ausgelöst werden. Das hat Monika Theilig schon am eigenen Leib erfahren: „Normalerweise arbeiten wir bei Menschen mit Demenz viel mit Körperkontakt und Berührung, da sie vieles so besser verstehen. Bei einer Dame hat es aber genau das Gegenteil ausgelöst, als ich sie beruhigend am Arm berühren wollte. Sie schlug wie wild um sich und ich war völlig perplex, weil ich nicht wusste, was ich falsch gemacht hatte. Ihre Angehörigen erzählten mir hinterher, dass ihre Eltern deportiert wurden, als sie noch ein Kind war. Jede Berührung von fremden Personen triggert sie, weil sie das mit dem Wegreißen ihrer Eltern verbindet.“

Traurige Momente wegen Corona

Und dann kam auch noch Corona. Plötzlich war all das weg, was sonst in der Arbeit mit Demenz-Patienten so bedeutend war: regelmäßiges Sehen, Körperkontakt und Berührung . „Für die Menschen, die auf Betreuung angewiesen sind, waren die Einschränkungen der zurückliegenden Monate eine Katastrophe“, erzählt Nicole Blem. „Alles war auf Eis gelegt, die Entlastungsangebote sind von heute auf morgen weggebrochen.“ Vor allem in den Pflegeheimen war die Lage dramatisch, als es einen Besucherstopp gab. „Es war wirklich eine unglaublich schwierige Zeit, es wurde viel geweint und diskutiert“, sagt Nicole Blem rückblickend. „Viele demente Menschen dachten, dass sie vergessen werden oder keiner mehr an sie denkt.“

Auch Monika Theilig erinnert sich an herzzerreißende Momente. „Die Patienten haben gedacht, ihre Angehörigen wollen sie nicht mehr sehen und verstoßen sie aus der Familie. ,Warum nimmst du mich nicht mehr in den Arm’ fragte eine Mutter ihre Tochter ganz verzweifelt. Sie dachte, ihre Tochter wolle sie nicht mehr berühren.“

Manche Alzheimer-Patienten erkannten nach der Zeit der Kontaktbeschränkungen ihre Angehörigen nicht mehr wieder – auch das haben die drei Frauen erlebt. Teils seien auch einige demente Personen durch die Stadt geirrt, weil sie keine Zufluchtsorte mehr hatten, erzählt Blem. „Sowohl die Nachbarn als auch Polizei waren aber sehr aufmerksam und haben geschaut, dass nichts passiert. In Schwetzingen passen wir eben aufeinander auf“, sagt sie mit einem Schmunzeln – doch ihre Miene wird schnell wieder ernst: „ Uns war schnell klar, die Angebote müssen wieder öffnen, sie sind für die Menschen ein unheimlich wichtiger Anker.“

Mittlerweile dürfen einige Betreuungsangebote zum Glück wieder stattfinden – natürlich unter Hygienerichtlinien. Alle freuen sich über ein Stück Normalität, erzählt Monika Theilig: „Eine Dame meinte zu mir: ,Alles egal, Hauptsache, wir sehen uns endlich wieder!’ Das ging mir echt ans Herz, dass sich die Menschen so freuen. Die Angst zu vereinsamen ist bei den älteren Menschen viel größer als die Angst vor Corona.“ Nach anfänglichem Zögern besuchen fast alle Menschen wieder die Betreuungsangebote, die stattfinden dürfen.

