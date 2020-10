Tabuthema Demenz brechen

Es ist eine Entwicklung, die Sorgen bereitet und von der niemand sagen könne, sie käme überraschend. Denn, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, die Fakten lägen auf dem Tisch und sie würden eine unmissverständliche Sprache sprechen. Derzeit leben in Deutschland rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Und, so Dr. Birgit Kramer vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg, „es werden

...