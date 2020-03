Täter flüchtet mit Bargeld

Bislang unbekannte Täter haben offenbar ausgenutzt, dass die Geschädigte urlaubsbedingt nicht zu Hause gewesen ist, und sind in deren Wohnung in der Berliner Straße eingedrungen. Die Täter hebelten die Tür zu der im obersten Stock gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und erbeuteten eine Handtasche der Marke „Guess“ mit mehreren Tausend Euro Bargeld, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Wandregal, das mit Büchern bestückt war, rissen die Unbekannten herunter und warfen zudem den Flachbildfernseher um. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind laut den Beamten aktuell noch nicht möglich. Die Geschädigte war ab dem 22. Februar verreist, stellte bei Rückkehr am Mittwochabend den Einbruch fest und meldete diesen der Polizei. pol

