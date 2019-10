Tag der Brustgesundheit

Schwetzingen/Sinsheim.Brustkrebs ist die häufigste Form von Krebs bei Frauen – jährlich erkranken in Deutschland 70 000 Frauen neu daran, etwa jede achte Frau. Die Methoden zur Früherkennung konnten verbessert werden, so dass der Krebs oft in einem frühen Stadium diagnostiziert werden kann. Durch weniger radikale Operationsmethoden sind Brustentfernungen und eine erweiterte Ausräumung der Lymphknoten aus der Achselhöhle heute selten geworden.

Das vom TÜV Süd zertifizierte Brustzentrum der GRN-Kliniken Sinsheim und Schwetzingen besteht seit 2009. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Erkennung und Behandlung von Brustkrebs nach internationalen Leitlinien richtet und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums werden an zwei Samstagen, am 12. Oktober in Sinsheim und am 19. Oktober in Schwetzingen, die aktuellen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vorgestellt, die einen Behandlungsplan für jede Patientin beinhalten. Eingeladen sind Betroffene und interessierte Laien sowie Fachleute aus Medizin- und Pflegeberufen. zg

