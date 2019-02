Die Heidelberger Band „As far as low“ steht für gute Laune und authentische, handgemachte Musik die von Herzen kommt. Die Formation schafft es seit über sieben Jahren mit ihrem einzigartigen Sound und ihrer positiven Ausstrahlung Menschenmengen zum Singen, Tanzen und Wohlfühlen zu animieren. Davon können sich am Freitag, 1. März, ab 21.30 Uhr die Gäste im „Grünen Baum“ überzeugen. Der Eintritt ist frei.

„As far as low“ gibt es nicht nur als Duo, sondern auch als Band mit Schlagzeug, Bass und Keyboard. Ein abwechslungsreicher Mix aus einer Vielzahl von Musikrichtungen und Einflüssen ist das Markenzeichen der Band und macht ihren einzigartigen Sound aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Fantastische Vier“ als Coachs

Mit einem warmen und außergewöhnlichen Sound sind „As far as low“ seit vielen Jahren sowohl regional als auch überregional erfolgreich unterwegs. Nach Konzerten für Firmen führte der musikalische Weg der Band 2015 sogar in die beliebte Fernsehsendung „The Voice of Germany“, wo sie an der Seite von Michi & Smudo von den „Fantastischen Vier“ ihren Weg durch die Show gesungen haben. zg

Info: Weitere Infos zur Band gibt es unter www.facebook.com/ AsFarAsLow/

