Ein altes Gebäude mit Backsteingemäuer und großen, spitzzulaufenden Fenstern. Mit dem Bauzaun vorne dran, wirkt das Objekt nicht gerade einladend. Die Rede ist vom heutigen Veranstaltungshaus „Alte Wollfabrik“. Vor nicht allzu langer Zeit sah das noch ziemlich heruntergekommen aus: Erst die Renovierung und Umgestaltung machten das Gebäude zu dem attraktiven Ort für besondere Ereignisse, der er heute ist. Doch wo kommt eigentlich der Name her und wofür wurden die historischen Räumlichkeiten früher genutzt? Dazu finden sich nur noch wenige Informationen.

Das Gasthaus „Zum wilden Mann“ in der Mannheimer Straße 35 war mit dem Gebäude der „Alten Wollfabrik“ durch einen Verbindungsbau verbunden. Die Gastwirtschaft wurde im Jahr 1834 im Auftrag von Johann Georg Seitz erbaut und vom damaligen Bürgermeister Christoph Daniel Helmreich gastronomisch betrieben. Das Gasthaus erhielt die Schildgerechtigkeit etwa um das Jahr 1850. Das bedeutet, dass es ein Schild anbringen und als öffentliches Gewerbe in der Ortschaft betrieben werden durfte.

Als Schildwirtschaft waren die Betreiber des „wilden Mannes“ verpflichtet, Fremde zu beherbergen und eine größere Auswahl an warmen Speisen und Getränken als einfache Gassenwirtschaften anzubieten. Damit dienten die Schilder auch als Wegweiser für Ortsfremde und gewannen im aufkommenden überregionalen Personen- und Warenverkehr immer mehr an Bedeutung. Einem Eintrag aus dem Handelsregister von 1894 ist zu entnehmen, dass das Gasthaus „Zum wilden Mann“ und seine Brauerei als Aktiengesellschaft organisiert waren. Deren Vorstandsvorsitz übernahm am 22. Mai 1894 Lambert Weiß mit dem Recht auf Kollektivzeichnung.