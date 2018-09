Tanzveranstaltung in zweiter Runde

„Wenn ihr wieder so eine Veranstaltung macht, sind wir auf jeden Fall wieder dabei“, war das Fazit einiger tanzbegeisterter Mädchen im vergangenen Jahr.

Das könnte am Freitag, 14. September, wahr werden, denn dann findet die zweite „All You Can Dance“-Tanzveranstaltung in Kooperation mit der Tanzszene Baden-Württemberg, dem Jugendzentrum Oftersheim, dem TSV Oftersheim und dem „Go in“ Schwetzingen statt.

Workshop und Show

Um 16 Uhr starten die Tänzer mit ihrer Vorführung „noBody“ und einer Choreographie von Domenico Strazzeri, diesmal in den Räumlichkeiten des „Go in“ Schwetzingen. Im Anschluss daran beginnt ein 45-minütiger Workshop mit den Tänzern. Gegen 17.45 Uhr findet eine Tanzshow statt, bei der die Tanzgruppen des TSV Oftersheim, des „Go in“ und die „Crazy Babes“ aus Oftersheim ihre neuen Tänze präsentieren.

Zuschauen und mitmachen dürfen alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12. September. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.09.2018