Anzeige

Speyer/Walldorf.Ihre Premiere hatten Tara und Sten Krauss beim Spargelsamstag in Schwetzingen auf der Bühne unserer Zeitung auf den Kleinen Planken. Und es kommt ja eher selten vor, dass Vater und Tochter die gleichen Interessen haben, die gleichen Lieder mögen und miteinander können. Jetzt setzt das Akustikduo „Tara & Sten“ eins drauf. Sie sind seit Dezember im Studio, produzieren ihre erste eigene Mini-CD, die im Mai erscheinen soll, und zwei Videos. Und sie starten live durch. Am Freitag, 16. März, gastieren sie in Speyer, im Philipp eins in der Johannesstraße 19, und am Donnerstag, 22. März, in der Realschule in Walldorf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„Tara & Sten“ sind ein eingespieltes Team – musikalisch und familiär. Ihr Markenzeichen sind klasse interpretierte Eigenkompositionen mit teils persönlichem Hintergrund in englischer, spanischer, französischer und deutscher Sprache. Zwei Stimmen und zwei Gitarren, die Gänsehautmomente versprechen.

Stephan Krauss ist gebürtiger Oftersheimer, der hier zur Schule ging und noch bis er 35 Jahre alt war, hier wohnte. Seit einem Jahr tritt der famose Saitenkünstler nun auch mit seiner Tochter Tara auf, die in Altlußheim lebt. jüg