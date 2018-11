„Tara & Sten“ live und jetzt auch auf CD

Speyer/Walldorf.Ihre Premiere hatten Tara und Sten Krauss beim Spargelsamstag in Schwetzingen auf der Bühne unserer Zeitung 2017 auf den Kleinen Planken. Seither sind sie, wann immer es die Zeit von beiden zugelassen hat, in Clubs aufgetreten und vor allem haben sie an ihrem ersten großen gemeinsamen Werk gearbeitet, an einer Mini-CD. Jetzt ist sie fertig produziert und ganz frisch gepresst auf dem Markt.

