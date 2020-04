Taschen mit Lebensmitteln für Bedürftige

Für viele Menschen mit geringem Einkommen ist der Tafelladen „Appel + Ei“ unverzichtbar geworden. Dort können diejenigen, die nur eine kleine Rente bekommen oder minimale Einkünfte haben, Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen kaufen. Wegen der aktuellen Lage um das Coronavirus musste „Appel + Ei“ bis auf Weiteres schließen (wir berichteten). Ab Montag, 6. April, können sich die Bedürftigen nun ersatzweise Lebensmitteltüten abholen. Im Gespräch erzählt Stefan Dugeorge vom Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis, wie die Ausgabe geregelt ist und wie dem Tafelladen geholfen werden kann.

Wie sieht das neue Angebot für Bedürftige in Schwetzingen aus?

Stefan Dugeorge: Offiziell wird es ab Montag, 6. April, das neue Angebot für die Menschen, die es dringend brauchen, geben. Allerdings wird der Tafelladen dabei nicht geöffnet, sondern Mitarbeiter verteilen an die Kunden des Tafelladens bereits gefüllte Lebensmitteltaschen. Unser Anliegen dabei ist es, mit so wenig Personal wie möglich zu steuern. Wir haben in Schwetzingen die Problematik, dass es räumlich im Tafelladen und in der gegenüberliegenden Lagerhaltung sehr eng ist. Da konnten wir den Mindestabstand nicht mehr einhalten, wenn alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen vor Ort waren. Zumal die Ehrenamtlichen häufig der Risikogruppe zuzuordnen sind, also oft ältere Menschen. Deshalb haben wir beschlossen, den Tafelladen vorerst nicht in der ursprünglichen Form zu öffnen.

Was ist in den Lebensmitteltaschen drin?

Dugeorge: Die Lebensmitteltaschen werden vorgerichtet und mit Produkten der Grundversorgung gefüllt. Laut Ladenleiter Klaus Stürmer sind das vor allem Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Öl, Getränke oder Nudeln. Natürlich wird nicht jeden Tag exakt dasselbe in der Tasche drin sein. Hygieneartikel gibt es zunächst keine. Der Tafelladen hat allerdings auch nicht den Anspruch, die komplette Vollversorgung sicherzustellen, sondern ergänzend die Versorgung mit Lebensmitteln anzubieten. Wir müssen einfach schauen, was vorrätig ist und was geliefert werden kann. Das ist eine zusätzliche Herausforderung ans Personal. Deshalb sind wir dankbar, wenn uns Spenden erreichen.

Werden für die Aktion noch ehrenamtliche Helfer gebraucht?

Dugeorge: Aktuell – in der jetzigen Phase – setzen wir keine Ehrenamtlichen im bisherigen Umfang ein, sondern die hauptamtlichen Kräfte unseres Verbandes oder Menschen, die beschäftigungsfördernde Maßnahmen vom Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis bekommen haben. Wir versuchen, mit geringem Personalaufwand zu fahren, um Menschen in einer Notlage helfen zu können. Bei der Lebensmittelverteilung legen wir ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Maßnahmen, die aktuell getroffen werden müssen. Wenn wir „Appel + Ei“ wieder öffnen würden und die Menschen draußen vor dem Tafelladen im öffentlichen Raum warten müssten, wäre es schwierig, den nötigen Abstand von zwei Metern einzuhalten. Damit einhergeht auch die Problematik des Sicherheitsabstandes der Menschen untereinander bei der Lebensmittelabgabe in den Tüten.

Wie wollen sie dieses Problem regeln und wie wird das generell mit den Tüten funktionieren?

Dugerorge: Wir werden einen Rundgang durch den Hof gestalten – wie bei den Supermärkten. Auf dem Boden sind dann die Mindestabstandsmaße eingezeichnet. Generell werden die Tüten für den nächsten Tag von rund sechs hauptamtlichen Mitarbeitern gepackt. Dabei wird die Menge und Art der Befüllung unterschiedlich sein, je nachdem ob es sich um eine Familie oder eine Einzelperson handelt. Die Abgabezeiten sind dann dreimal pro Woche vormittags.

An wen richtet sich das Angebot und wie viele Tüten werden gepackt?

Dugeorge: Das Angebot richtet sich an die Tafelkunden, die bisher schon bei uns eingekauft haben. Das sind rund 600 Menschen, die eine Einkaufsberechtigung haben. In Schwetzingen kommen unter normalen Umständen jeden Tag rund 80 bis 100 Personen zum Einkaufen in den Tafelladen. Wie groß der Andrang bei den Tüten sein wird, wissen wir noch nicht. Für den Anfang werden die Mitarbeiter vor Ort rund 100 Taschen packen. Die Wahlfreiheit der Menschen ist auf jeden Fall beschränkt auf unser Angebot. Das ist allerdings nur eine Übergangsphase während der Not- und Krisensituation.

Wie ist die Ausgabe im Speziellen geregelt?

Dugeorge: Auf dem Hof auf der Gebäuderückseite in der Markgrafenstraße soll ein Rundlauf vorbereitet werden, so dass die Kunden in einer Schleife gehen müssen. Wir müssen und wollen es probieren. Sollte es allerdings nicht so funktionieren, dann müssen wir umdenken. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Hygienemaßnahmen Anwendung finden und die Übergabe möglichst kontaktlos vonstatten geht.

Werden Lebensmittelspenden gebraucht?

Dugeorge: Was wir dringend benötigen, sind Geldspenden für den Zukauf von Nahrungsmitteln. Darauf sind wir gerade jetzt angewiesen. Nach Beginn der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass es aktuell schwierig ist, bei den Supermärkten an Warenspenden zu kommen. Auch vorher schon waren wir auf Spendengelder angewiesen. In der jetzigen Situation aber ganz besonders, damit wir punktuell Lebensmittel zukaufen können. Wir sind vom Warenangebot der Supermärkte abhängig und mit Geldspenden können wir dann mögliche Lücken im Sortiment schließen.

