Taub – nicht behindert!

Anzeige

Wie schnell kann man die Deutsche Gebärdensprache (DGS) erlernen?

Schwager: So schnell oder langsam wie jede andere Fremdsprache auch. Grundlegende Kommunikation zu ausgewählten Themen in langsamem Tempo ist nach etwa einem Jahr möglich. Wer die Sprache im Beruf einsetzen möchte, muss etwa drei Jahre Kursbesuch und regelmäßige Sprachpraxis einplanen.

Es gibt ja die Deutsche Gebärdensprache. Heißt das im Umkehrschluss, dass jedes Land seine eigene Sprache hat?

Schwager: Ja, zum Beispiel in Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz gibt es auch jeweils eigene Gebärdensprachen, die sich von der Deutschen Gebärdensprache unterscheiden. Die Amerikanische Gebärdensprache in den USA ist völlig anders als die Britische Gebärdensprache, welche aber wiederum mit der Australischen Gebärdensprache verwandt ist. Die Gebärdensprachen sind also nicht an die jeweiligen Lautsprachen gekoppelt, sondern haben sich teilweise völlig anders entwickelt.

Gibt es eigentlich auch Dialekte in der Gebärdensprache?

Schwager: Ja, genauso wie bei den Lautsprachen gibt es auch bei Gebärdensprachen innerhalb eines Landes verschiedene Dialekte.

Welcher ist Ihrer Ansicht nach der größte Trugschluss in der Gesellschaft im Umgang mit gehörlosen Menschen?

Schwager: Dass wir „taubstumm“ wären, das bedeutet „dumm und stumm“. Dieses Wort empfinde ich als sehr diskriminierend. Denn wir Gebärdensprachler sind keineswegs stumm im Sinne von sprachlos. Wir haben unsere eigene Sprache, die Gebärdensprache, in der wir alles ausdrücken können und die von Wissenschaft und Politik als gleichwertige, vollständige Sprache anerkannt ist. Denken und Bildung ist mit Gebärdensprache uneingeschränkt möglich.

Wie war das: Wie sind Sie aufgewachsen und haben gelernt, mit anderen – auch Hörenden – zu kommunizieren?

Schwager: Ich war das einzige taube Kind in meiner hörenden Familie. Meine Oma hat von klein auf in selbst erfundenen „Hausgebärden“ mit mir kommuniziert, wofür ich ihr sehr dankbar bin. In der Grundschule galt ich zuerst als lernschwach, weil ich nicht gut sprechen konnte. Von Mitschülern habe ich dann die Gebärdensprache gelernt. Über den Gehörlosen-Sportverein kam ich noch weiter in die Taubengemeinschaft hinein, wo ich mich zu Hause in meiner Welt fühle. Mit Hörenden, die nicht gebärden können, kommuniziere ich über Dolmetscher oder in Schriftsprache.

Bestand für Sie keine Möglichkeit, über Hörhilfen, etwa Cochlear Implantate, das Hören zu lernen?

Schwager: Hörgeräte waren als Kind für mich sinnlos, weil ich vollkommen taub bin. Das ist meine Welt und ich vermisse nichts. Daher habe ich kein Interesse daran, mich jetzt als Erwachsene implantieren zu lassen. Ich bin ein Augenmensch und habe meine Sprache.

Sie stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wurde die Ausbildung von gehörlosen Menschen in der ehemaligen DDR gesondert gefördert?

Schwager: Das Bildungssystem vom Kindergarten an war in der DDR sehr straff organisiert. Aber alles war rein lautsprachlich, Gebärden im Unterricht waren verboten, wie in Westdeutschland auch. Ich konnte das Äquivalent zum Realschulabschluss machen und hinterher ein Studium als Zahntechnikerin abschließen. Aber der Zugang zur EOS (Erweiterte Oberschule, entspricht dem Gymnasium) war mir verwehrt, weil die hörenden Sonderpädagogen mich wegen ihrer Vorurteile ablehnten.

Sie haben drei Kinder. Wie muss ich mir die Kommunikation zwischen Mama und Sohn beziehungsweise Tochter vorstellen – vor allem, wenn Mama mal was zu schimpfen hatte?

Schwager: So wie hörende Eltern von Anfang an mit ihren Kindern sprechen, habe ich von Anfang an mit allen meinen Kindern gebärdet. DGS war und ist bei uns die Familiensprache. Daher ist die Kommunikation zwischen uns in allen Lebenslagen problemlos möglich. In Gebärdensprache lässt sich übrigens hervorragend schimpfen.

Sie unterrichten die Gebärdensprache. Welchen Zulauf erfahren Ihre Kurse?

Schwager: Schon seit Jahren beobachte ich, dass immer mehr Teilnehmer aus beruflichem Interesse Gebärdensprache lernen möchten. Entweder sie wollen in ihrem erlernten Beruf mit Gebärdensprache arbeiten, um neue Zielgruppen barrierefrei ansprechen zu können. Oder sie möchten später Gebärdensprachdolmetscher werden.

Wie beurteilen Sie das Thema Inklusion von hörbeeinträchtigten und gehörlosen Kindern, sprich das Unterrichten in Regelschulen? Welche Erfahrungen – positiv wie negativ – konnten Sie hier machen?

Schwager: Inklusion ist für mich ein großes Anliegen. Aber für Kinder mit Hörbeeinträchtigung oder verzögerter Lautsprachentwicklung aus anderen Gründen ist meiner Ansicht nach Gebärdensprache unverzichtbar. Sie bietet den Kindern eine barrierefreie Kommunikation, so dass sie eine normale Sprachentwicklung durchlaufen, Weltwissen erwerben und die Regeln des sozialen Umgangs verstehen können. Immer mehr Eltern entscheiden sich für gebärdensprachliche Begleitung im regulären Bildungssystem in Kindergarten und Schule. Davon profitieren letztlich alle, aber es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Deshalb organisieren wir am 8. und 9. Juni dieses Jahres in Heidelberg eine Veranstaltung mit Fachvorträgen zum Thema „Kinder und Gebärdensprache“ als Auftakt unserer Aufklärungskampagne.

Worin sehen Sie den größten Nachholbedarf in unserer Gesellschaft in Bezug auf gehörlose Menschen?

Schwager: Im Informationsmangel. Viel Diskriminierung geschieht aus Unwissen. Die breite Öffentlichkeit weiß immer noch nicht, dass viele taube Menschen sich nicht als behindert fühlen, sondern sich als sprachliche Minderheit in einer hörenden Mehrheitskultur sehen. Sprache und Sprechen sind nicht das Gleiche. Ich bin stolz darauf, taub zu sein.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018

Zum Thema Kommunikation mit gehörlosen „Signern“