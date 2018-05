Anzeige

Alle sind am morgigen Sonntag eingeladen, einen bunten, lebendigen Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche mitzufeiern. Steffen Groß gestaltet dort gemeinsam mit den Kindern und Erzieherinnen der Luther-Kita einen Familiengottesdienst zum Muttertag, in dem auch einige Kinder getauft werden. Gleichzeitig wird die Engel-Ausstellung beendet, die für einige Wochen in der Kirche zu sehen war. Es besteht letztmalig die Gelegenheit zum Anschauen.

Mathis Goseberg predigt ebenfalls an diesem Sonntag um 11.15 Uhr im Gottesdienst in der St.-Josefskapelle im Hirschacker. Beide Gottesdienste werden von Dorothee Strieker an der Orgel mitgestaltet.

Passend zum 350-jährigen Spargel-Jubiläum gibt beim nächsten Seniorennachmittag am Montag, 14. Mai, im Lutherhaus Spargel in jeder Form. Ob zum Anschauen, zum Essen oder zum Hören, alles hat mit Spargel zu tun. Spargelkönigin Janine I. hat auch ihr Kommen zugesagt. Alle Senioren, die gerne an diesem Nachmittag dabei sein möchten, sind ins Lutherhaus eingeladen. Dort ist um 15 Uhr die Tafel mit Kaffee und Kuchen vorberietet. Treffpunkt dieser munteren Runde ist immer der „Gelbe Raum“ des Lutherhauses. Er befindet sich im ersten Obergeschoss und ist über den Haupteingang und mit dem Fahrstuhl barrierefrei erreichbar. zg