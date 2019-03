Taufen im Schlossgarten

Schwetzingen.Viele Familien wünschen sich für die Taufe ihres Kindes einen ganz besonderen Ort: In Schwetzingen bietet sich am Sonntag, 21. Juli, wieder die Möglichkeit dazu.

Die evangelische Kirchengemeinde gestaltet zum zweiten Mal nach 2017 einen Taufgottesdienst im hiesigen Schlossgarten. Dort wird an diesem Nachmittag um 15 Uhr ein Taufgottesdienst im Seepferdchengarten des Schlosses mit den Pfarrern Steffen Groß und Mathis Goseberg gefeiert, der vom Posaunenchor Schwetzingen-Oftersheim musikalisch mitgestaltet wird. Familien, die an diesem Tag ihr Kind evangelisch taufen lassen möchten, melden sich bitte im evangelischen Pfarramt an unter 06202/12 72 40. zg

