Technik in Aktion austesten

Im Februar wird es wieder spannend. Die Ehrhart-Schott-Schule öffnet ihre Türen für alle Interessierten und Technikbegeisterten unter dem Motto „Technik in Aktion“. Am Dienstag und Mittwoch, 5./6. Februar, lädt das gewerblich-technische Schulzentrum in der Lessingstraße 18 Schüler und Eltern dazu ein.

„Technik in Aktion“ bietet allen Besuchern nicht nur einen intensiven Einblick in das technische Leben der Schule, sondern auch eine Vielzahl an Informationen zur beruflichen und schulischen Orientierung. Wer sich beispielsweise für die duale Berufsschule der Ausbildungsberufe Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, Tischler und Friseur interessiert oder einen der Bildungsabschlüsse der Hauptschule, der mittleren Reife, der Fachhochschulreife oder der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) interessiert oder die Weiterbildung zum Techniker anstrebt, ist an der Ehrhart-Schott-Schule eigentlich genau richtig.

Schulhausführungen bieten am Dienstag, 5. Februar, Besuchern im Zeitraum von 16.30 bis 19 Uhr einen ersten Einblick in das Gebäude und die verschiedenen Schularten an. Eingeladen wird auch zu Aktionen in den modern ausgestatteten Werkstätten. Diese können nicht nur besichtigt werden, sondern die Besucher können sich auch aktiv selbst betätigen, indem sie in den verschiedenen Fachbereichen berufsspezifische Arbeitsvorgänge ausprobieren:

So heißt es in der Holztechnik „Vom Baum zum Möbel“, in der Kraftfahrzeugtechnik „Mobile Welt“, bei der Mechatronik „Automatisierungstechnik und Robotik, Industrie 4.0“, in der Metalltechnik „Mechanische und computergesteuerte Fertigung nach modernen Gesichtspunkten“ und beim Fachbereich Friseur/Kosmetik „Föhnst du noch oder stylst du schon?“

Lehrer stehen für Beratung bereit

Auch das Berufskolleg und das technische Gymnasium, das mit den beiden Profilen Mechatronik sowie Technik und Management angeboten wird, präsentieren sich. Außerdem stehen Beratungslehrer, Oberstufenberater und Fachlehrer für Schullaufbahnberatungen zur Verfügung. Ab 17 Uhr starten an diesem Dienstag dann die Informationsveranstaltungen zu den verschiedenen Schularten mit dem Technischen Gymnasium, Berufskollegs, Berufsfachschulen (Holz, KFZ, Friseur) und der Berufsvorbereitung (mit und ohne Deutschkenntnisse“. Um 17.30 Uhr folgt die Berufsfachschule Metalltechnik, um 18 Uhr dann die Fachschule für Technik.

Für Mittwoch, 6. Februar, gibt es vormittags in einem Zeitraum von 4,5 Stunden dann Aktionen für ganze Schulklassen. So etwa bei „Schon Mal einen 3-D-Drucker bedient?“ Da kommen besonders die Technikaffinen auf ihre Kosten. Denn es ist nicht nur möglich, die Werkstätten und deren Ausstattung von außen zu betrachten, sondern auch gleich selbst darin mitzuarbeiten.

Viele Wege führen nach Rom: So ist es auch in den beruflichen Schulen. Denn oft gibt es mehrere Möglichkeiten, um zum angestrebten Bildungsabschluss zu kommen. Und genau hierfür gibt es die Schullaufbahnberatung. Die Ehrhart-Schott-Schule freut sich, mit diesen Aktionstagen zahlreichen Teilnehmern Infos zur Aus- und Weiterbildung sowie Einblicke in den Werkstattalltag verschiedener Berufe bieten zu können. zg

Info: Bei Interesse anmelden über die Homepage www.esss.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019