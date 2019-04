Techtelmechtel nebenan

Haben Sie schon Frühlingsgefühle? Nein – ich auch nicht. Das ist bei diesen Temperaturen ja auch schwierig, wenn man am frühen Morgen mit Mütze und Schal bekleidet das Haus verlässt und fast bereut, die Handschuhe nicht eingepackt zu haben. Dabei ist es doch so einfach, sich in Frühlingsgefühle zu versetzen – gerade, wenn es kühler ist. Ergibt es da nicht Sinn, sich den Partner zu schnappen und sich warm zu kuscheln? Mehr Nähe – das ist die Lösung, wie ich dieser Tage an einem Parkplatz am Schwetzinger Bahnhof erfuhr. Gerade verstaute ich Laptop und Rucksack in meinem Auto, da sehe ich Bewegungen im Fahrzeug nebenan. Im Innenraum. Auf der Rückbank. Vor und zurück. Hin und her. Womit im Prinzip alles gesagt ist. Wobei dieses Techtelmechtel am helllichten Tag – wie sich manche Menschen empören mögen – stattfand und auch noch zur Mittagszeit. Aber ist ja klar: Wer sich von Luft und Liebe ernährt, der benötigt nicht unbedingt eine Semmel mit Fleischkäse vom Metzger an der Ecke. Wobei die sehr schmackhaft ist! Ich lächele vor mich und zolle dem jungen Pärchen Respekt, das sich in diesem Kleinsten aller Kleinwagen vergnügt und sich dabei ja nur warmhalten will. Ein Schnupfen im Frühling – das wäre ja auch wirklich ärgerlich.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019