Teig erwacht als Familie zum Leben

Was wäre Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte? So begann am zweiten Advent die Geschichte mit dem Lied „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, gespielt und gesungen von dem Ensemble des „KiTZ Theaterkumpanei“.

Als Bühnenbild ein einfacher, niedriger Tisch in der Mitte einer angedeuteten Hütte und zwei Personen, eine Frau und ein Mann, deren Kleidung in die Zeit vor 2000 Jahren nach Bethlehem gepasst hätte. Es sind die Herbergsleute Ruth und Josia. Sie hochschwanger, muss sich abplagen und um alles kümmern, angefangen vom Schleppen eines Wasserkrugs, bis hin zum Vertreiben des störrischen Esels aus der Küche und dann auch noch Brotbacken für die zu erwartenden Herbergsgäste. Währenddessen sitzt ihr Mann Josia draußen vor der Hütte, schwatzt freudig mit den Leuten und schaut ihr bei der Arbeit zu.

Pflichtbewusst beginnt sie mit dem Kneten des Brotteigs und erinnert sich dabei an den Abend vor einigen Jahren, in der Maria und Josef an ihre Herbergstüre klopften und einen Platz suchten. Im Stall fanden sie ein Lager, um dort das kleine Jesuskind zur Welt zu bringen, zwischen Ochs und Esel. Grund ihrer strapaziösen Reise war die von Kaiser Augustus durchgeführte erste Volkszählung, bei der sich jede Familie in den Heimatort des Familienvaters begeben musste. So ging Josef mit seiner hochschwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem und kam in dieser Weihnachtsgeschichte zu Ruth und Josia.

Eine Stimme für Esel und Ochs

Ruth singt, spielt und formt aus Brotteig Josef und Maria, natürlich mit extra dickem Bauch. Sie spricht mit ihrem Teig und erklärt auch noch gleich die Volkszählung. Es ist nämlich einfacher, lauter kleine Brötchen zu zählen als einen großen Leib Brot. Dabei ist es ihr auch egal, ob ihre Teigklumpen weiß oder braun, alt oder jung, arm oder reich sind. Sie werden Stück für Stück geknetet und zur Heiligen Familie aufgebaut. Dazu kommen dann noch die Hirten und ihre Schafe, Ochs und Esel, denen sie allen eine Stimme gibt und auf ihrem Tisch zum Leben erwachen lässt.

Während Ruth und Josia, gespielt von Bärbel Maier und ihrem Schauspielkollegen Peer Damminger, „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen, bastelt sie aus drei Eiern mit etwas Brotteig die Drei Weisen aus dem Morgenland mit ihren Geschenken: Weihrauch, Gold und Myrrhe. So entsteht auf dem Tisch von Ruth nach und nach die Weihnachtskrippe, einfach aber beeindruckend und berührend.

In einem wunderbaren Licht getaucht, endet das weihnachtliche Singspiel wieder mit dem Weihnachtsklassiker „Kling, Glöckchen, klingelingeling“.

An diesem Nachmittag waren alle begeistert, ob die siebenjährige Anna (Müller), die mit ihrer Mutter im Publikum saß und mit den Schauspielern danach ein Foto machen durfte oder auch Monika Lopp mit ihrem Enkel Gabriel: „Ich war so gerührt von dieser Aufführung, es war so schön, nicht nur für die Kleinen, sondern auch für uns Große.“

Für das Ensemble des „KiTZ Theaterkumpanei" aus Ludwigshafen mit Bärbel Maier und Peer Damminger war es nicht das erste Mal, dass sie in Schwetzingen im Theater am Puls (Tap) waren. Sie haben unserer Zeitung verraten, dass sie nächstes Jahr mit ihrem neuen Stück „Der kleine Prinz" wiederkommen. Joerg Mohr, Intendant des Theaters, freute sich über die gute Resonanz sowie über die Bezuschussung des Kartenpreises von Seiten der Stadt Schwetzingen und würde aber gerne noch öfters für Kinder Theaterstücke zeigen.

