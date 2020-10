Teil des Gehwegs ab sofort gesperrt

Der Gehweg an der Bruchhäuser Straße im Bereich der Hausnummern 8 bis 16 ist ab sofort für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Grund sind schadhafte Sandsteinsockel an den dortigen Gebäuden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Diese drohen abzubrechen und auf den Gehweg zu fallen.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten hat die Stadt daher die Firma Kühnle aus Reilingen mit der Instandsetzung der Sockel und der Pflasterung des Gehwegs beauftragt. Die Arbeiten dauern – je nach Witterung – voraussichtlich bis zum Freitag, 4. Dezember. Fußgänger werden gebeten in diesem Bereich auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln. Der Fahrradverkehr wird über die Goethestraße geleitet, heißt es in der Mitteilung noch abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.10.2020