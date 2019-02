Teilen und helfen – in Theorie und Praxis

Brühl/Schwetzingen.Die Kinder und Eltern des katholischen Kindergartens St. Michael aus Brühl starteten eine Spendenaktion für den Tafelladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen.

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde mit den Kindern bereits im November an St. Martin über das Teilen und Helfen gesprochen. Wie dieser Ritter dem armen Bettler half und was wir heute tun können um anderen Menschen zu helfen. Auch an Weihnachten und zum Fest der Heiligen drei Könige erlebten die Kinder, wie ihnen eine Freude gemacht wurde, und wie Kinder durch die Straßen zogen, um Spenden für andere zu sammeln. Dabei sollte nicht nur theoretisch über das Teilen gesprochen, sondern es sollte auch in die Tat umgesetzt werden. Viele Familien haben sich an der Spendenaktion für „Appel +Ei“ beteiligt, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Innerhalb kürzester Zeit häuften sich Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel und Süßigkeiten an. Die Erzieherinnen Nathalie Reiser und Lena Bäsler übergaben die Spenden nun mit einigen Kindern an den Tafelladen, dessen Mitarbeiter sich freuten. zg

