Telefonieren ohne Unterlass

Mitten unter uns muss es doch Menschen geben, die sehr wichtig und sehr beschäftigt sind. Vielleicht sind sie aber auch nur sehr geschwätzig, denn sie telefonieren fast ohne Unterlass. So erlebt in einem beliebten Schwetzinger Café, dessen Theke mit einem unwiderstehlichen Kuchen- und Feingebäckangebot verführt. Intensiv telefonierend kommt eine junge Frau herein, bestellt etwas aus dem Kuchenangebot, telefoniert dabei und auch beim Bezahlen ununterbrochen. Mit Telefon am Ohr verließ sie das Café, telefonierte draußen ungebremst und wahrscheinlich noch lange weiter.

Ist es schlichte Unhöflichkeit, so „nebenbei“ mit den Mitarbeitern des Cafés umzugehen oder Geltungssucht nach dem Motto: Schaut her, wie wichtig ich bin? Solche Mitmenschen zollen sowohl ihren Telefonpartnern als auch ihrer Umgebung keinen Respekt. In alten amerikanischen Filmen sitzt manchmal der „Big Boss“ hinter seinem großen Schreibtisch, pafft eine Zigarre und hat offenbar wichtige Telefongespräche zu führen. Seine Mitarbeiter müssen derweil stumm herumstehen und dürfen nur gelegentlich in den Sprechpausen etwas sagen. Diese Hollywood-Schinken sind längst Vergangenheit. Leider ist in der aktuellen Politik dieser ungehobelte Typus wieder aufgetaucht. Aber vielleicht legt die junge Dame zumindest während des Kuchenverzehrs ihr Telefon zur Seite.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020