Telekom will noch mal alles aufreißen

Leser Pascal Rodé, der Mieter in der Carl-Benz-Straße ist, hat sich bei uns gemeldet, weil er beim Thema Glasfaserausbau nicht mehr durchblickt. Die Glasfaserkabel sind gelegt, aber nun kommen von verschiedenen Telekommunikationsanbietern Anfragen: „Wir sind als Firma Mieter in der Carl-Benz-Straße und kämpfen seit Jahren darum, einen Glasfaseranschluss zu erhalten. Nun ist es so weit und wir

...